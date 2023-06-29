Подмосковье 29 июня 2023, 09:39 Около 800 детей отдохнули в школьных лагерях Лобни в июне

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Первая смена в школьных лагерях Лобни закончится 30 июня. За месяц 784 ребенка отдохнули на базе восьми образовательных учреждений округа.

Летние лагеря работали в школах № 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10 и Луговской школе. Для ребят проводились соревнования, квесты, мастер-классы. Школьники выезжали на спектакли, выставки и тематические мероприятия.

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Так, в Центральной библиотеке Лобни прошел мастер-класс по актерскому мастерству для воспитанников летнего лагеря школы № 8. Интерактивное мероприятие к 60-й годовщине первого полета женщины в космос организовали для детей из летнего лагеря школы № 10.

Ребята из лагеря «Радуга» при школе № 6 посетили Краснополянскую библиотеку. Там полковник пограничных войск в запасе, учитель истории Вячеслав Антонов провел урок памяти и рассказал о Великой Отечественной войне.

Воспитанники лагеря «Чайка» при школе № 9 приняли участие в праздновании Международного олимпийского дня, а для лагеря Луговской школы провели мероприятие «В гостях у сказки».

Всего в Подмосковье этим летом работают около 900 детских оздоровительных лагерей. Отдохнуть там смогут 70 тысяч детей.

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