Подмосковье 28 июня 2023, 13:12 Около 80 тысяч жителей Подмосковья получили компенсацию за капремонт с начала года Министерство социального развития Московской области

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Жители Московской области могут получить компенсации за капитальный ремонт. Так, с начала года данной услугой воспользовались около 80 тысяч жителей региона. Об этом сообщили в Министерстве социального развития Подмосковья.

«В Московской области оказывается широкий комплекс мер социальной поддержки. Одна из популярных — компенсация за капитальный ремонт», — отметила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

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Воспользоваться услугой могут пенсионеры. Если жителям исполнилось 70 лет, им положена компенсация в 50%, если 80 — 100%.

Чтобы подать заявку, необходимо заполнить анкету на «Госуслугах». Вся информация поступит в личный кабинет заявителя. Услуга оформляется автоматически.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился со штабом общественной поддержки. Он заявил о важности сохранения диалога с жителями.

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