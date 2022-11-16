Подмосковье 16 ноября 2022, 18:25 Около 80 парков Подмосковья проведут мероприятия для школьников в каникулы

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21 ноября в Подмосковье начинаются школьные каникулы. Парки региона приготовили для детей разнообразную программу.

Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала о том, что почти 80 парков области предложат детям внеклассное времяпрепровождение.

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«Со следующей недели у учащихся 1-11-х классов школ начинаются каникулы. В Подмосковье немало мест, где они смогут отдохнуть от городского шума и почувствовать себя частью природы», — рассказала вице-губернатор.

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В Центральном парке Реутова проведут День психолога, лекторий и арт-терапию для старшеклассников.

Парк «Пехорка» городского округа Балашиха предложит ребятам мастер-класс «Основы звукорежиссуры».

Парк «Опалиховский пруд» пригласит детей на открытый урок студии хореографии и балета «Балеринка».

В Богородском городском округе в парке Центральный дети смогут поучаствовать в творческой мастерской «Изучение основ живописи и классической скульптуры».

Парк «Скитские пруды» в Сергиево-Посадском городском округе предлагает ребятам посетить «Игротеку», а мастер-класс «Народная кукла» проведут в парке «Дулевский» Орехово-Зуевского городского округа.

Спортивно-развлекательную программу для всей семьи предложат в центральном парке Зарайска.