Около 80 новых сортов овощей вывел аграрий из Коломны

Генеральный директор агрофирмы в Коломне много лет занимается выведением отечественных сортов овощей, усилиями его фирмы их создано уже около 80. Василий Блокин-Мечталин стал особенно известен, когда вывел на рынок три новых необычных сорта томатов — «Любашу», «Веру» и «Софу».

Источник фото: телеканал «360»

Сорта Василий назвал в честь дочерей. Селекционер очень любит томаты — признается, любовь к ним, собственно, и подтолкнула к этой работе.

«Есть же этот прекрасный миф, что ближе к 35 — 40 ты понимаешь, что самое вкусное — это „Бычье сердце“. На самом деле „Бычье сердце“ — очень сладкий томат, я полностью с этим согласен, но он сортовой. Он не такой устойчивый к заболеваниям, а сейчас такой вирусный фон серьезный. Не то что был на огородах наших бабушек. Поэтому „Бычье сердце“ сегодня сложно вырастить, особенно в открытом грунте», — говорит Василий Блокин-Мечталин.

Источник фото: телеканал «360»

Василий за работу решил взяться по-серьезному.

«Если о селекционной работе говорить, то у селекционера есть линии, и он знает их доминантные признаки — года 4 на создание самого гибрида, если мы уже создали сам гибрид и имеем линии, то от момента производства, семеноводства, до момента реализации 2,5 — 3 года. Получается, от момента самой идеи до момента первой продажи — семь лет. Это среднестатистическое значение», — объяснил Василий Блокин-Мечталин.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас селекционер готовит к выводу на рынок два сорта перца — «Союз» и «Пилот», экспериментальная первая партия уже разошлась. А вот полноценный релиз состоится в следующем году. Сорта создавали из расчета, чтобы перец был мясистый, красивый и устойчивый к внешней среде. То есть минимум ухода, что важно для многогектаровых полей. И все это делается для того, чтобы обеспечить российских фермеров нашим семенным материалом.

«Мы можем лучше, чем импортные семена, мы привыкли ничего не делать и импортные семена покупать, но если поработать, то можно сделать лучше, тем более что в нашей стране остались еще единицы селекционеров перечной группы, томатной группы. Люди взрослые, еще с советских времен, но сейчас они работают в нашей компании, обучают молодежь, и сегодня мы по перцу „Пилот“ и „Союз“ переплюнули голландцев в перце однозначно, а по поводу томатной группы — детерминантные для открытого грунта тоже переплюнули», — сказал селекционер.

Источник фото: телеканал «360»

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