Подмосковье 21 июля 2023, 09:58 Около 80 некоммерческих организаций приняли участие в форуме в Одинцове пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

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Форум «НКО с нуля: от регистрации до получения грантов» прошел в Одинцове. Участие в нем приняли около 80 некоммерческих организаций Подмосковья.

Сегодня в Подмосковье зарегистрировано более 11 тысяч некоммерческих организаций. Государство оказывает финансовую помощь общественникам. Так, до 15 августа любая некоммерческая организация Московской области может подать заявку на получение гранта.

Спикеры и эксперты форума обсудили взаимодействие некоммерческих организаций со средствами массовой информации и властью. Общественники смогли получить ответы на все волнующие вопросы и обменяться опытом.

Организаторы планируют проводить выездные совещания в разных округах региона, чтобы напрямую решать вопросы некоммерческих организаций. Ближайшая такая встреча пройдет в Коломне.

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