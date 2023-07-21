21 июля 2023, 09:58
Около 80 некоммерческих организаций приняли участие в форуме в Одинцове
Форум «НКО с нуля: от регистрации до получения грантов» прошел в Одинцове. Участие в нем приняли около 80 некоммерческих организаций Подмосковья.
Сегодня в Подмосковье зарегистрировано более 11 тысяч некоммерческих организаций. Государство оказывает финансовую помощь общественникам. Так, до 15 августа любая некоммерческая организация Московской области может подать заявку на получение гранта.
Спикеры и эксперты форума обсудили взаимодействие некоммерческих организаций со средствами массовой информации и властью. Общественники смогли получить ответы на все волнующие вопросы и обменяться опытом.
Организаторы планируют проводить выездные совещания в разных округах региона, чтобы напрямую решать вопросы некоммерческих организаций. Ближайшая такая встреча пройдет в Коломне.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Одинцово
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