19 марта 2024, 16:03
Около 80 юных пациентов прошли лечение в санатории НИКИ детства в Химках
С февраля этого года в Химках начал работать обновленный детский санаторий при Научно-исследовательском клиническом институте детства. За это время здесь прошли лечение и реабилитацию почти 80 пациентов.
Санаторий предлагает широкий спектр услуг: от физиотерапии до уникальных методик релаксации, таких как сенсорная комната с проекцией звездного неба. Для маленьких пациентов доступны процедуры водолечения, массаж, а также современные тренажеры. Особенностью является возможность проведения гидротерапии, включая циркуляционный душ и гидромассажные ванны.
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«Наше санаторное отделение оснащено всем необходимым современным оборудованием, а также укомплектовано квалифицированными специалистами», – отметила директор научно-исследовательского клинического института детства Нисо Одинаева.
Санаторий может принять до 45 детей от 3 до 14 лет за один заезд. Внимание уделено и семейному устройству: есть комнаты для многодетных семей и полное оборудование для детей с ограниченными возможностями здоровья.
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