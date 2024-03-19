Подмосковье 19 марта 2024, 16:03 Около 80 юных пациентов прошли лечение в санатории НИКИ детства в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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С февраля этого года в Химках начал работать обновленный детский санаторий при Научно-исследовательском клиническом институте детства. За это время здесь прошли лечение и реабилитацию почти 80 пациентов.

Санаторий предлагает широкий спектр услуг: от физиотерапии до уникальных методик релаксации, таких как сенсорная комната с проекцией звездного неба. Для маленьких пациентов доступны процедуры водолечения, массаж, а также современные тренажеры. Особенностью является возможность проведения гидротерапии, включая циркуляционный душ и гидромассажные ванны.

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«Наше санаторное отделение оснащено всем необходимым современным оборудованием, а также укомплектовано квалифицированными специалистами», – отметила директор научно-исследовательского клинического института детства Нисо Одинаева.

Санаторий может принять до 45 детей от 3 до 14 лет за один заезд. Внимание уделено и семейному устройству: есть комнаты для многодетных семей и полное оборудование для детей с ограниченными возможностями здоровья.

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