Подмосковье 18 июля 2023, 13:51 Около 80 км дорог отремонтировали в Подмосковье с использованием современных износоустойчивых материалов Минтранс Подмосковья

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Около 80 дорог отремонтировали в Подмосковье с применением современных материалов с начала сезона. Работы проверили в 27 округах.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, при ремонте 77 региональных дорог использовали современные асфальтобетонные смеси.

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«Чтобы обновить более 215 километров покрытия, потребовалось почти 215 тысяч тонн нового асфальта. Такие асфальтобетонные смеси используются для ремонта высокоинтенсивных дорог, в том числе в черте населенных пунктов», — рассказал глава министерства Алексей Гержик.

Покрытие обновили на Пятницком шоссе в Солнечногорске, Егорьевском шоссе в Егорьевске и Орехово-Зуеве, Наро-Фоминском шоссе в Наро-Фоминске, Осташковском и Международном шоссе в Мытищах, Лыткаринском шоссе в Люберцах, Шатурском шоссе в Шатуре и Орехово-Зуеве.

Работы продолжаются еще на 40 участках. Это дороги в Дмитрове, Озерах, Жуковском, Воскресенске, Домодедове, Клину, Чехове и Егорьевске.

Асфальтобетонные смеси ЩМА-16 и А16-Вн начали использовать в Подмосковье в 2021 году. Благодаря наличию в составе разных фракций щебня они обладают высокой плотностью и износоустойчивостью.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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