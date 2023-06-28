Подмосковье 28 июня 2023, 14:59 Около 80 гектаров лесов Подмосковья очистили от борщевика в июне Комитет лесного хозяйства МО

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Три лесничества Московской области завершили борьбу с борщевиком в рамках второго этапа работ. От опасного растения обработали около 80 гектаров территорий, сообщил курирующий Комлесхоз зампред правительства региона Георгий Филимонов.

«Это 11,5% от плана. В Егорьевском, Луховицком и Шатурском лесничествах работы завершены в полном объеме», — рассказал Филимонов.

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Второй этап борьбы с борщевиком начался 11 июня. Министр напомнил, что в защитных лесах Подмосковья нельзя применять химикаты. Борщевик нужно косить, уточнил Филимонов.

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