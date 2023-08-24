Подмосковье 24 августа 2023, 15:52 Около 80 детей из малообеспеченных семей в Мытищах получат школьные рюкзаки к сентябрю пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Первоклассникам из малообеспеченных семей в Мытищах вручат рюкзаки со школьными принадлежностями. Такие наборы перед началом учебного года получат 79 детей.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая навестила многодетную семью Владимира и Любови Есаковых. Она вручила их среднему сыну Матвею рюкзак со школьными принадлежностями и поздравительную открытку от губернатора Подмосковья.

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Мальчик пойдет в 1-й класс в гимназию № 17, где уже учится его старшая сестра Алена. Его младшей сестре Софье сейчас шесть лет. Она ходит в детский сад «Щелкунчик» и готовится пойти в школу в следующем году. Глава округа также вручила подарки девочкам и торт для всей семьи.

«Поздравляю всех родителей мытищинских первоклассников и желаю успешного начала учебного года! Пусть школьные дни будут светлыми, учеба — только в радость, и все предметы даются легко», — сказала Юлия Купецкая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев исполнил мечты трех детей на акции «Шар желаний».

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