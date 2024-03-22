Подмосковье 22 марта 2024, 18:33 Около 80 человек выступят на турнире по боксу в Лотошине Владимир Останин

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Открытый турнир по боксу среди юношей и девушек 2010-2013 годов рождения «Боевые перчатки» стартовал в культурно-спортивном центре «Лотошино». На соревнованиях выступят около 80 ребят из Лотошина, Зарайска, Одинцова, Клина и Твери.

Как отметил заместитель директора по спорту КСЦ «Лотошино» Павел Семеняк, на арене спорткомплекса организовали и провели более 20 турниров по боксу различного уровня.

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