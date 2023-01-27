Подмосковье 27 января 2023, 16:25 Около 8 тысяч жителей Черноголовки обеспечат качественным теплоснабжением в 2023 году

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Тепловые сети отремонтируют в Черноголовке в 2023 году. Так, качественным теплоснабжением будут обеспечены около 8 тысяч жителей города.

В ходе работ в Черноголовке отремонтируют два участка теплотрассы. Модернизация тепловых сетей будет проводиться на улицах 3-й проезд и Лесная. Всего на обновление коммунальной инфраструктуры в городе планируется потратить более 100 миллионов рублей.

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По словам министра энергетики Московской области Александра Самарина, данные мероприятия необходимы для снижения аварийности в осенне-зимний сезон, а также для улучшения качества жизни жителей Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание ветхим участкам теплосетей, чтобы снизить число коммунальных аварий.

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