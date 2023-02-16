Подмосковье 16 февраля 2023, 14:17 Около 8 тысяч волонтеров помогут расчистить водоемы Подмосковья в этом году

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Акция «Вода России» пройдет в Подмосковье в 2023 году. Волонтеры очистят акватории и берега на 121 субботнике. Об этом сообщили в Минэкологии региона.

Глава министерства Тихон Фирсов рассказал, что в мероприятиях примут участие около восьми тысяч волонтеров.

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«Если говорить о городских округах, то больше всего экосубботников запланировано в Раменском — 14. Далее следует Можайский — 10 и Мытищи — восемь. Акция охватит водные объекты в 43 городских округах Подмосковья», — сказал министр.

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В прошлом году акция собрала свыше шести тысяч неравнодушных жителей, было проведено 90 субботников, расчищено около 112 километров прибрежных зон. Участники собрали свыше тысяч кубометров мусора.

Подробнее об акции можно узнать на официальном сайте.

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