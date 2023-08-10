Подмосковье 10 августа 2023, 15:22 Около 8 тысяч предприятий Солнечногорска смогут воспользоваться новыми мерами поддержки пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Сегодня в Подмосковье реализуют целый комплекс мер поддержки бизнеса. Воспользоваться ими смогут около восьми тысяч малых и средних предприятий из Солнечногорска.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность поддержки предпринимателей на еженедельном совещании с региональным правительством.

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«Если мы уделяем внимание поддержке бизнеса, то это отражается на муниципальном и региональном бюджете, и на федеральном, конечно, мы вносим заметную лепту. Очень приятно, что, несмотря на все препоны с логистикой, санкциями, платежами, мы видим устойчивое положение», — отметил Андрей Воробьев.

Так, с 1 июня можно воспользоваться субсидией на приобретение и лизинг оборудования. Компенсация составит до 50% от стоимости оборудования или первого лизингового платежа — до пяти миллионов рублей.

Кроме того, с 1 августа открыт прием заявок на гранты для социальных предприятий и молодых предпринимателей. На расширение своей деятельности или запуск нового проекта можно получить от 100 до 500 тысяч рублей.

Также с 1 сентября промышленные предприятия могут компенсировать 20% от стоимости нового приобретенного оборудования — до 10 миллионов рублей.

До конца года можно подать заявку на развитие франшизы и выход на маркетплейсы. При открытии федерального бизнеса по франшизе можно получить до 500 тысяч рублей, регионального — один миллион рублей или 50% от затрат на приобретение оборудования или на погашение аренды и оплаты коммунальных услуг. Возместить можно и 50% затрат на комиссию маркетплейсов, продвижение и доставку товаров — до 500 тысяч рублей.

«На сегодняшний день количество субъектов малого и среднего бизнеса в Солнечногорске составляет почти восемь тысяч, в их деятельности занято свыше 25 тысяч человек. Они дают 35% всех налоговых поступлений в бюджет округа», — рассказал директор солнечногорского офиса «Мой бизнес» Максим Копытин.

Напомним, предприниматели могут получить консультацию в офисе «Мой бизнес» и Управлении промышленности, инвестиций и инноваций администрации Солнечногорска. Также можно обратиться на горячую линию главы округа по телефону: 8 (800) 201-67-47.

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