Важное 06 сентября 2023, 12:16 «Всегда стараемся удивлять». Андрей Воробьев — о росте туристического потока в Подмосковье Андрей Воробьев: 8 миллионов туристов приехали в Подмосковье летом Пресс-служба губернатора Московской области

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Около восьми миллионов туристов посетили Подмосковье летом, отметил губернатор Андрей Воробьев. Это больше, чем год назад. В области прошло 300 крупных программ: фестивалей, концертов, квестов и не только.

Ежегодно Подмосковье принимает все больше путешественников по стране. В 2022-м было 7,6 миллиона туристов, а в этом сезоне — 7,9.

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«Подмосковье наряду с черноморским побережьем, Москвой и Санкт-Петербургом — это один из самых посещаемых регионов в летние месяцы. Миллионы людей приезжают к нам — кто на пару дней, кто на неделю, а кто и на весь отпуск», — отметил Воробьев.

IX Международный фестиваль искусств имени Чайковского IX Международный фестиваль искусств имени Чайковского IX Международный фестиваль искусств имени Чайковского IX Международный фестиваль искусств имени Чайковского IX Международный фестиваль искусств имени Чайковского IX Международный фестиваль искусств имени Чайковского IX Международный фестиваль искусств имени Чайковского IX Международный фестиваль искусств имени Чайковского IX Международный фестиваль искусств имени Чайковского

В Подмосковье прошли фестивали «Фабрика Станиславского», «Город танцует в парках» под руководством Егора Дружинина, «На одной волне», «У Троицы», «Арт Пикник», имени Чайковского, «Лето. Музыка. Музей», «Проект: поэт», «Джазовые сезоны», «Новые имена» и даже яблочно-книжный.

Мы стараемся все время чем-то удивлять, наполнять наши музеи и парки новыми событиями. Всего этим летом у нас прошло около 300 крупных мероприятий, каждое из которых собрало более двух тысяч человек. Андрей Воробьев

Фестивали «Город танцует в парках» и «На одной волне» прошли впервые. Но сохранились и ставшие уже традиционными «Лето. Музыка. Музей», «Лето. Музыка. Музей». Они, как и самый главный гастрономический фестиваль, стали еще популярнее и зрелищнее, подчеркнул Андрей Воробьев.

Фестиваль «Город танцует в парках» Фестиваль «Город танцует в парках» Фестиваль «Город танцует в парках» Фестиваль «Город танцует в парках» Фестиваль «Город танцует в парках» Фестиваль «Город танцует в парках» Фестиваль «Город танцует в парках»

Подмосковные музеи приняли почти миллион гостей, а парки — 21,8 миллиона человек.

«Это на миллиона больше, чем в прошлом году. Парк „Пехорка“ в Балашихе стал самым посещаемым — более 1,1 миллиона», — подчеркнул губернатор.

Обо всех событиях можно узнавать на туристическом портале Московской области welcome.mosreg.ru.