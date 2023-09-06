06 сентября 2023, 12:16
«Всегда стараемся удивлять». Андрей Воробьев — о росте туристического потока в Подмосковье
Андрей Воробьев: 8 миллионов туристов приехали в Подмосковье летом
Около восьми миллионов туристов посетили Подмосковье летом, отметил губернатор Андрей Воробьев. Это больше, чем год назад. В области прошло 300 крупных программ: фестивалей, концертов, квестов и не только.
Ежегодно Подмосковье принимает все больше путешественников по стране. В 2022-м было 7,6 миллиона туристов, а в этом сезоне — 7,9.
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«Подмосковье наряду с черноморским побережьем, Москвой и Санкт-Петербургом — это один из самых посещаемых регионов в летние месяцы. Миллионы людей приезжают к нам — кто на пару дней, кто на неделю, а кто и на весь отпуск», — отметил Воробьев.
В Подмосковье прошли фестивали «Фабрика Станиславского», «Город танцует в парках» под руководством Егора Дружинина, «На одной волне», «У Троицы», «Арт Пикник», имени Чайковского, «Лето. Музыка. Музей», «Проект: поэт», «Джазовые сезоны», «Новые имена» и даже яблочно-книжный.
Мы стараемся все время чем-то удивлять, наполнять наши музеи и парки новыми событиями. Всего этим летом у нас прошло около 300 крупных мероприятий, каждое из которых собрало более двух тысяч человек.
Андрей Воробьев
Фестивали «Город танцует в парках» и «На одной волне» прошли впервые. Но сохранились и ставшие уже традиционными «Лето. Музыка. Музей», «Лето. Музыка. Музей». Они, как и самый главный гастрономический фестиваль, стали еще популярнее и зрелищнее, подчеркнул Андрей Воробьев.
Подмосковные музеи приняли почти миллион гостей, а парки — 21,8 миллиона человек.
«Это на миллиона больше, чем в прошлом году. Парк „Пехорка“ в Балашихе стал самым посещаемым — более 1,1 миллиона», — подчеркнул губернатор.
Обо всех событиях можно узнавать на туристическом портале Московской области welcome.mosreg.ru.
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