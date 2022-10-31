Около восьми миллиардов рублей выделили на капремонт 437 домов в военных городках Подмосковья | 360°

Подмосковье 31 октября 2022, 17:56 Около восьми миллиардов рублей выделили на капремонт 437 домов в военных городках Подмосковья

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В текущую программу капремонта вошли 437 многоквартирных домов военных городков Московской области. На эту задачу выделено восемь миллиардов рублей.

Реконструкции или строительства на сегодняшний день требуют 211 объектов инженерной инфраструктуры военных городков региона. По этим объектам уже была проведена экспертиза.

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До 2026 года в рамках региональной программы проведут 19 мероприятий на общую сумму 2,4 миллиарда рублей.

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Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Татьяна Баранчеева сообщила о том, что до 2049 года планируется капремонт в 111 городках.

«Выполнено с 2014 года 800 многоквартирных домов в 78 городках. Жилищные условия и качество жизни наших жителей улучшаются, и мы стремимся к тому, чтобы привести все эти объекты в нормативное состояние», — отметила Баранчеева.

В программе особое внимание уделяется капремонту домов и приведению в порядок объектов инженерно-коммунального хозяйства. Это позволит в будущем экономить расходы на содержание дома.

По уже заключенным концессионным соглашениям проведут восстановление двух объектов в Орехово-Зуевском городском округе и семи объектов в Сергиево-Посадском городском округе.

«Мы уже видим, как преображаются военные городки, позитивный отклик на это от жителей — самая большая благодарность за наш совместный большой труд. Но много еще остается сделать, мы продолжим заниматься этой темой», — подчеркнул председатель Комитета Московской областной думы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Коханый.