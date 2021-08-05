Около 76 тысяч подмосковных пассажиров за месяц бесконтактно прошли на станции ЦППК по льготе

В Московской области 76 тысяч пассажиров воспользовались льготным проездом на станциях ЦППК по социальным картам за месяц. Больше всего поездок совершили со станции Пушкино — почти 3800, также в списке лидеров Железнодорожная (2800) и Нахабино (2500).

С 1 июля бесконтактный способ оплаты проезда стал доступен для льготных категорий граждан Московской области на подмосковных и московских станциях ЦППК, оборудованных турникетами или валидаторами. Обладателям соцкарты теперь не обязательно оформлять билет в кассе для каждой поездки, достаточно активировать карту один раз в год.

Благодаря функции проезд на железнодорожном транспорте стал удобнее — для прохода нужно приложить действующую социальную карту жителя области к турникету или валидатору и обязательно закрыть поездку тем же способом. При этом жителям региона доступен проезд до столичных станций и обратно.

Если на станции отправления или назначения нет валидаторов, пассажирам необходимо оформить разовый билет в кассе.

Для проезда в электричке имеющие право на льготный проезд должны иметь при себе необходимые документы и предъявить их по требованию контролера.