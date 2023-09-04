Подмосковье 04 сентября 2023, 22:55 Около 7,5 тысячи человек пришли на открытия зеленых зон в Домодедове и Лосино-Петровском Министерство культуры и туризма МО

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В Домодедове открыли лесопарк «Гальчино», а в Лосино-Петровском округе — парк «Свердловский». На открытие зеленых зон пришли 7,5 тысячи гостей, сообщили в министерстве культуры и туризма Московской области.

Лесопарк «Гальчино» площадью 30 гектаров находится рядом с деревнями Барыбино и Гальчино. Он имеет уникальную систему террас. В день открытия посетителям стали доступны четыре тематические зоны: «Врата», «Двор забав», «Обитель Галича» и «Ярмарочная площадь».

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«Гости приняли участие в квесте о легенде духа Галича, увидели крио-шоу с увлекательным фокусами, приняли участие в мастер-классе по плетению венков, молодецких игрищах, борьбе красками холи, увидели историческую реконструкцию и встретились с духом Галича», — уточнили в министерстве.

Парк «Свердловский» находится в одноименном поселке. Его площадь составляет 9,8 гектара. В день открытия в парке организовали четыре тематические зоны-бульвары.

Для посетителей подготовили пленэр, мастер-классы от школы балета Александры Самойловой и фитнес-клуба Fizo, а также исторический бал-променад. В скейт-парке прошли соревнования скейтеров и самокатеров.

Перед зрителями выступил Симфонический оркестр Московской областной филармонии «Инструментальная капелла» и творческие коллективы округа.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообещал, что в Подмосковье появится семь новых лесопарков.

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