Подмосковье 19 июня 2023, 11:54 Около 730 гектаров вблизи железных дорог Подмосковья очистили от сорняков с мая Минтранс Подмосковья

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Свыше 700 гектаров территорий очистили от сорняков вблизи железных дорог в Подмосковье с мая. Отмечается, что почти 350 гектаров земли было занято борщевиком. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Особенное внимание уделялось действующим диаметрам и подготовке к запуску двух новых линий. Железнодорожники не только очистили территории от сорняков, но и высадили примерно 1,7 тысячи декоративных кустарников.

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Работы провели на некоторых перегонах МЦК, Павелецком и Ярославском направлениях МЖД, а также на соединительных ветвях МЦК и радиальных направлениях. Прежде всего данные меры направлены на обеспечение безопасности движения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что движение транспорта на втором участке трассы М-12 Москва — Казань откроют в Подмосковье в сентябре этого года.

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