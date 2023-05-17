Подмосковье 17 мая 2023, 18:02 Около 73 тысяч контейнерных площадок организовали в Подмосковье с 2019 года Министерство ЖКХ МО

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С начала реализации реформы по обращению с ТКО в Подмосковье организовали около 73 тысяч контейнерных площадок, 44,5 тысячи из которых — для юридических лиц. Об этом сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Больше всего контейнерных площадок организовали в Одинцовском округе — там их установили свыше четырех тысяч. Следом идут Балашиха, Воскресенск и Мытищи.

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Министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский заявил, что в регионе развивается строительство контейнерных площадок нового образца — закрытого типа «Шкаф». Их преимущество заключается в исключении разлета мусора, а также ограничение доступа животным. За год в Московской области установили 876 контейнеров закрытого типа.

С 1 января 2019 года министерство ЖКХ Московской области реализует новую систему сбора и переработки твердых коммунальных отходов. Она направлена на снижение размещения отходов до минимума, что является одной из основных целей нацпроекта «Экология».

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что большая рекультивация — восстановление поврежденных земель и ресурсов — бывших мусорных полигонов в Серпухове и Волоколамске закончится в 2023–2024 годах.

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