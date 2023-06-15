Подмосковье 15 июня 2023, 11:57 Около 700 врачей закончили обучение в ординатуре МОНИКИ имени Владимирского в 2023 году

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Молодые врачи сдали государственные экзамены в ординатуре Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского. В этом году выпускаются около 700 специалистов.

В Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени Владимирского готовят медиков по 42 профилям — терапевтическим, хирургическим, стоматологическим и педиатрии.

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«У нас уже сложившаяся система подготовки. Нам очень хорошо помогает и деканат наш. Видите, в каких условиях принимается экзамен: здесь не только наш состав кафедры профессорско-преподавательский, но и ведущие сотрудники наших клинических баз», — рассказал профессор кафедры ортопедической стоматологии Владимир Пьянзин.

Практические навыки ординаторы отрабатывают в клиниках и аккредитационном центре института. Учеба длится два года. Сначала основной упор идет на теорию, чтобы будущие врачи были максимально готовы к клиническому приему.

«Многие наши выпускники остаются работать в тех клиниках, где они проходили практику. В государственных стоматологических поликлиниках Московской области, стоматологических отделениях районных больниц, некоторые находят и другие себе места работы. Мы стараемся готовить кадры для нашей Московской области», — рассказала заведующая учебной частью кафедры ортопедической стоматологии Анна Пьянзина.

Институт сотрудничает с более чем 60 лечебными учреждениями Подмосковья, где ординаторы и практикуются.

После государственных экзаменов выпускники получают дипломы об окончании ординатуры. Осенью они пройдут первичную специализированную аккредитацию и смогут притупить к работе в больницах.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о переходе больниц региона на новый стандарт работы.

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