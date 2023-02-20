20 февраля 2023, 14:53
Около 700 тысяч жителей Подмосковья скачали мобильное приложение от «Мособлгаза»
Порядка 700 жителей Московской области скачали мобильное приложение от «Мособлгаза». Его используют для оплаты счетов, техобслуживания газового оборудования и подключения дома к коммуникациям.
Так, 69% пользователей приложения являются владельцами мобильных устройств на платформе Android, а 31% — IOS.
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Утилита предоставляет доступ к 30 разным услугам. В приложении можно управлять сразу несколькими лицевыми счетами. По каждому можно настроить уведомления, которые напомнят о передаче показаний. Также с телефона удобно подключить автоплатежи.
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Личным кабинетом можно пользоваться и через браузер. В веб-версии абонентам доступны те же услуги, что и в мобильном приложении. Приложение «Мособлгаза» можно скачать бесплатно в App Store и Google Play.
Всего в онлайн сервисе зарегистрированы 2,2 миллиона абонентов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на инвестиционном портале владельцы бизнеса могут узнать все о возможностях подключения к электричеству и газу.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Газ
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