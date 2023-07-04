Подмосковье 04 июля 2023, 14:48 Около 700 рабочих мест появится на новых предприятиях в Химках к 2025 году

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Более 670 рабочих мест появится на новых предприятиях в Химках. Одно из них начнет работу уже в 2024 году, а другое — в конце 2025-го.

Два предприятия воспользовались программой поддержки малого и среднего бизнеса и получили земельные участки за один рубль, чтобы построить там свои цеха. Производственно-складской комплекс по изготовлению продуктов откроют в 2024 году, а завод стройматериалов запустят в работу в 4-м квартале 2025 года.

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Администрация Химок приняла в июне 12 заявок на предоставление поддержки бизнесу. Из них девять заявок связаны с приобретением и лизингом оборудования на сумму до пяти миллионов рублей, две — с открытием предприятий по франшизе, еще одна касается компенсации за реализацию продукции на маркетплейсах.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что меры поддержки для предпринимателей должны быть максимально удобными.

«От того, насколько комфортны, удобны, адекватны меры поддержки и сопровождения, которые мы оказываем, мы видим соответствующую отдачу. Как по занятости, так и по налоговым поступлениям. Почти четверть дохода регионального бюджета обеспечивает малый бизнес. Будем продолжать оказывать всяческую помощь», — сказал губернатор.

Кроме того, в регионе разработали новый сервис для бизнеса — «Помещение за рубль». Арендовать помещение по льготной ставке могут предприятия со штатом до 250 человек и выручкой до двух миллиардов рублей. Те, кто арендует сразу все здание, смогут получить льготную аренду на срок до 15 лет.

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