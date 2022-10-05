Около 700 деревьев высадили в Луховицах для яблоневого сада «Богатырский» | 360°

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Около 700 деревьев высадили в Луховицах для яблоневого сада «Богатырский»

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Светлана Астапова из крестьянского хозяйства «Богатырское», которое располагается в деревне Головачево возле Луховиц, высадила первые 700 деревьев, чтобы в будущем на этом месте появился большой яблоневый сад. Сейчас там высажены уже целых две аллеи — «Луховицкая сила» и «Аллея дружбы».

«Светлана Астапова — яркий пример того, что фермерство в нашем регионе развивают активные и неравнодушные люди. Она долго шла к своей цели: чтобы получить больше знаний, выучилась в Школе фермера, затем, в этом году, подала заявку на получение гранта „Агростартап“ от Минсельхозпрода региона — и выиграла его», — отметил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Всего в саду собираются высадить 2,8 тысячи яблонь «Антоновки». Общая площадь сада составляет 3,2 гектара, однако Светлана считает, что в будущем ей удастся значительно расшириться.

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Первый урожай яблок можно будет собрать уже через два года. Обычно с пятого года растения с сада можно собирать огромный урожай — порядка 100 тонн яблок. Пока ожидается, что основная масса пойдет на мочение — для этого замечательно подходит именно антоновка. Светлана поделилась, что такая продукция может оказаться очень востребованной для местных жителей. Кроме того, может быть и повышенный спрос на свежие яблоки. В целом организаторы хотят превратить сад в новое место притяжения — для экскурсий, мастер-классов, фотосессий и просто семейных прогулок.

За ближайшую неделю собираются высадить еще восемь аллей, среди них «Семейная аллея», «Аллея творчества», «Аллея желаний» и другие. В пятницу, 7 октября, студенты агропромышленного колледжа из Луховиц будут помогать высаживать яблони.

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