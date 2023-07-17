Подмосковье 17 июля 2023, 18:57 Около 700 человек приняли участие в забеге на сыроварне в Истре Министерство культуры и туризма Московской области

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Второй забег «Сырный трейл» прошел на сыроварне Олега Сироты в Истре 16 июля. В нем приняли участие 700 человек.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, для бегунов подготовили дистанции с разным уровнем сложности. Это 500 и 1000 метров для детей, а также пять, 10 и 20 километров для взрослых. Детский маршрут прошел мимо домашних кроликов, птиц и коров, а взрослый — через лес, луга и поля. В этом году особенностью мероприятия стала трасса, проходящая через коровник.

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Все участники получили на финише медали, а победители и призеры — призы от партнеров сыроварни.

Также на мероприятии прошли мастер-классы, катание на тракторе и развлекательная программа.

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