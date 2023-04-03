Подмосковье 03 апреля 2023, 21:03 Около 70 участков подтопило в СНТ «Золотая подкова» в Воскресенске Светлана Плотникова

Читать 360tv в

Около 70 участков из 310 подтопило в СНТ «Золотая подкова» в Воскресенске. Это произошло во время разлива реки Москвы в периол весеннего половодья, сообщили в администрации округа.

В этом году в коттеджный поселок из-за дождей пришла большая вода. Предупредить ее не удалось, поэтому спасатели начали помогать вывозить имущество местных жителей. Их самих разместят во временном жилье.

«СНТ „Золотая подкова“ находится на территории, которая подвержена подтоплению в пойме реки Москвы. Собственники домовладений от эвакуации отказались. Им оказывается помощь спасателями, которые несут круглосуточное дежурство», — сообщил замглавы Воскресенска Эдуард Усов.

Последний раз такое сильное подтопление было в 2013 году. Сейчас передвигаться здесь можно только на лодке. Спасатели помогают жителям перевезти или переместить вещи, мебель, транспортировать животных, доставить еду и предметы первой необходимости.

«Такое подтопление уже у нас было в 2013 году, но я его не застала, так как купила участок годом позже. На протяжении этого времени были подтопления рядом с участками, но до домов не доходило», — рассказала председатель СНТ Нина Исаева.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что последствия весеннего половодья в Московской области стараются устранять максимально быстро.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».