07 июня 2023, 11:37
Около 70 тысяч жителей Подмосковья посетили раздел о цифровой безопасности на «Госуслугах» за полгода
Раздел «Цифровая безопасность. Доступно о важном» на региональном портале Подмосковья посетили около 70 тысяч человек. Чаще всего жители изучали тему «Надежный пароль».
Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, онлайн-сервис о цифровой безопасности заработал полгода назад.
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«Онлайн-сервис о цифровой безопасности заработал на региональном портале полгода назад. За первые два месяца им воспользовались около шести тысяч раз, а за последующие четыре с правилами кибербезопасности ознакомились более 64 тысяч человек», — рассказала глава ведомства Надежда Куртяник.
На втором месте по популярности раздел «Защита мобильных устройств». На третьем — «Опасность фишинга».
По словам Надежды Куртяник, интернетом активно пользуется и старшее поколение, поэтому на портале открыли новый раздел — «Как стать киберграмотным в опытном возрасте». Там жители смогут узнать о защите от мошенников и как определить, что звонить злоумышленник.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Госуслуги
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