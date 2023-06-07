Подмосковье 07 июня 2023, 11:37 Около 70 тысяч жителей Подмосковья посетили раздел о цифровой безопасности на «Госуслугах» за полгода Фото: Пресс-служба Мингосуправления МО

Читать 360tv в

Раздел «Цифровая безопасность. Доступно о важном» на региональном портале Подмосковья посетили около 70 тысяч человек. Чаще всего жители изучали тему «Надежный пароль».

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, онлайн-сервис о цифровой безопасности заработал полгода назад.

Реклама

«Онлайн-сервис о цифровой безопасности заработал на региональном портале полгода назад. За первые два месяца им воспользовались около шести тысяч раз, а за последующие четыре с правилами кибербезопасности ознакомились более 64 тысяч человек», — рассказала глава ведомства Надежда Куртяник.

На втором месте по популярности раздел «Защита мобильных устройств». На третьем — «Опасность фишинга».

По словам Надежды Куртяник, интернетом активно пользуется и старшее поколение, поэтому на портале открыли новый раздел — «Как стать киберграмотным в опытном возрасте». Там жители смогут узнать о защите от мошенников и как определить, что звонить злоумышленник.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».