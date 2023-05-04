Подмосковье 04 мая 2023, 17:07 Около 70 рабочих мест появится на новом производстве лекарств в Подольске "Петровакс Фарм"

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Крупное производство по выпуску лекарств построят в Подольске в 2024 году. Реализация проекта компании «Петровакс Фарм» позволит создать около 70 рабочих мест в округе.

В Подольске возведут четырехэтажное здание площадью три тысячи квадратных метров. Инвестиции в проект составят два миллиарда рублей. Предприятие будет выпускать фармпрепараты, в том числе для лечения орфанных заболеваний.

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Ежегодно компания выпускает свыше 160 миллионов доз иммунобиологических препаратов. Субстанции и готовые лекарственные средства находятся в одноразовых шприцах, ампулах и флаконах. В 2022 году компания запустила четвертую производственную линию по выпуску инъекционных форм мощностью 50 миллионов доз в год.

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