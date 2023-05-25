Подмосковье 25 мая 2023, 13:35 Около 70 подмосковных производителей приняли участие в торгово-закупочной сессии «Ашана» Источник фото: пресс-служба "Ашан Ритейл Россия"

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В Подмосковье прошла торгово-закупочная сессия с представителями компании «Ашан». На встрече присутствовали около 70 крупных и малых производителей, а также локальных поставщиков региона. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Производителям рассказали о компании и способах взаимодействия с магазинами торговой сети, а также о критериях, которым должны соответствовать продукты партнеров.

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«Сотрудничество малых и крупных предприятий Подмосковья с торговыми сетями расширяет географию продаж. В Подмосковье сотни производителей, которые могут зайти на этот рынок, реализуя товары различных категорий», — отметил курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

В прошлом году «Ашан» провел торгово-закупочные сессии в 20 городах России, после чего заключил контракты со 130 поставщиками.

«Московская область с точки зрения поиска новых партнеров для нас представляет большой интерес. Уже сегодня АШАН сотрудничает с более 500 поставщиками из этого региона в различных товарных категориях», — заключила директор по закупкам свежих товаров «Ашан» Ритейл Россия Жанна Гайдушняк.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что поддержка предпринимателей занимает одно из главных мест в работе правительства Московской области.

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