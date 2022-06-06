Производительность труда по федеральной программе повысило порядка 70 предприятий Московской области. Об этом на совещании с правительством региона сообщил губернатор Андрей Воробьев.

«Это весьма сложная, но важная работа. Именно поэтому государственная программа предполагает льготы, дополнительные стимулы для того, чтобы каждое предприятие было конкурентоспособным», — сказал губернатор Подмосковья.

Андрей Воробьев отдельно выделил поселок Шаховская и город Лосино-Петровский, где реализуется эта практика. Местные власти отчитались о результатах своей работы. Губернатор сообщил также, что к проекту подключился Сбербанк. Он проведет семинар о дополнительных способах и возможностях повышения производительности на предприятиях.

По данным на начало года, Подмосковье перевыполнило план по проекту «Производительность труда» вдвое. Регион в числе первых в стране присоединился к участию в нем. Задача программы — сформировать улучшенную производственную культуру путем обучения сотрудников, внедрения эффективных методик, поддержки экспорта и других мер.