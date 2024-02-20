Подмосковье 20 февраля 2024, 15:45 Около 70 человек прошли диспансеризацию в Реутове 17 февраля Минздрав Московской области

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Единый день диспансеризации проводят в медучреждениях Реутова по субботам. В минувшие выходные в поликлинике № 2 здоровье проверил 31 человек, а в поликлинике № 1 — почти 40. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

«Диспансеризацию можно пройти в любой будний день в городских поликлиниках Реутова. Единый день диспансеризации удобен для работающих граждан. Однако хочу отметить, что работодатели обязаны предоставлять выходной день для прохождения диспансеризации», — отметил главный врач реутовской больницы Александр Алексеев.

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Женщины смогли сделать маммографию, УЗИ, сдать анализ крови. Также пациенты сдали анализ на скрытую кровь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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