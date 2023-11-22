Подмосковье 22 ноября 2023, 17:12 Около 70 человек получили консультации к Всероссийскому дню правовой помощи в Солнечногорске Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Прием граждан прошел в Солнечногорске в рамках Всероссийского дня правовой помощи. За три часа работы консультации получили 70 человек, из которых 50 — несовершеннолетние.

Участие в мероприятии приняли заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Марина Маннапова, председатель Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, представители отдела по делам несовершеннолетних администрации, управления образования, Центра медико-психолого-социального сопровождения, Окружного управления соцразвития № 20, Семейного центра помощи «Истринский» и сотрудники правоохранительных органов.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Получить консультацию можно было по различным правовым вопросам — от решения жилищных проблем сирот до оформления социальных пособий. При необходимости желающие также могли обратиться к специалистам за психологической помощью.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Подмосковье. По его словам, повышенное внимание получают семьи, воспитывающие детей со сложными диагнозами.

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