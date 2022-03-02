Около 70 беженцев из Донбасса обратились за выплатами в Химках

Помощь беженцам из ЛНР и ДНР стала центральной темой на ОГС с главой Химок Дмитрием Волошиным. Из-за пандемии еженедельные встречи по-прежнему проходят в онлайн-формате.

«Мы помогаем людям разобраться с механизмами работы наших служб, чтобы они могли легко получить компенсацию. Также вместе с жителями и химкинскими предпринимателями продолжаем сбор гуманитарной помощи для беженцев Донбасса», — сообщил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Как отметила заместителя главы округа Ирина Теслева, в Химках от беженцев принимают заявления на оказание финансовой помощи в размере 10 тысяч рублей. К 1 марта в управление социальной защиты населения с заявлением на выплату обратились 73 человека из Донбасса, в числе которых было 47 взрослых и 26 детей. Беженцам из ДНР и ЛНР отправили две тонны гуманитарной помощи.

«Две тонны гуманитарной помощи мы сегодня утром отправили в один из пунктов размещения вынужденных переселенцев в город Волоколамск в оздоровительный лагерь. Гуманитарную помощь собирает ресурсный центр. Это новые предметы первой необходимости, личной гигиены, товары по уходу за детьми, продукты питания», — уточнила Теслева.

К оказанию помощи подключились десятки химкинских предприятий. За неделю они предоставили около 900 комплектов постельного белья и более 150 тепловых пушек.

Еще одной темой, которую обсудили на общегородском совещании, стало здравоохранение. Главврач Химкинской областной больницы Владислав Мирзонов рассказал о решении вопроса дефицита кадров. За 2021 год и начало 2022-го удалось привлечь на работу дополнительно 40 врачей и более 20 медсестер. В этом помогли меры поддержки: социальная ипотека и компенсации по оплате за аренду жилья.

«Всего с начало работы социальной ипотеки у нас получили жилье 67 медицинских работников. <…> По компенсации за съем жилья в виде выплаты 20 тысяч ежемесячно для участия в программе подано 180 заявлений. Также у нас сохраняется программа по компенсации выплат за съем жилья», — сообщил Мирзонов.

Всего в больницах и поликлиниках округа сейчас работают 762 врача и 605 медсестер. Но дефицит кадров по-прежнему есть. Химкинским учреждениям здравоохранения не хватает 11 врачей и 10 медицинских сестер.

«Поручаю вам ускориться, в этом направлении, Владислав Александрович. И если какая-то помощь нужна от меня или от команды города, обращайтесь, мы вам поможем», — сказал Волошин.

Он напомнил, что с 2022 года в Московской области заработала программа «Приведи друга». Если медик приведет нового сотрудника, то получит единоразовую выплату от 30 до 50 тысяч — в зависимости от оклада работника.