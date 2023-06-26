Подмосковье 26 июня 2023, 13:34 Около 70 активистов «Молодой Гвардии» приняли участие в семинаре по волонтерству в Мытищах

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Семинар «Школы молодого политика» для активистов «Молодой Гвардии Единой России» прошел в Мытищах. Участие в мероприятии приняли около 70 представителей движения из разных округов Подмосковья.

Московское областное региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России» запустило новый образовательные проект — «Школа молодого политика». Он направлен на обучение активистов политическим инструментам, а также на привлечение новых ребят в ряды молодогвардейцев. Всего предусмотрено четыре направления — политика, медиа, волонтерство, студенчество.

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В молодежном центре «Импульс» в Мытищах прошел уже 5-й семинар. Спикером выступил руководитель Ассоциации тренеров Российского союза молодежи Сергей Шафоростов.

«Для ребят это очень интересный опыт. Сергей рассказал о мотивации волонтеров, о том, как привлечь в наше движение новых людей, заинтересовать их, выстроить взаимодействие в командной работе и развиваться индивидуально. И все это на простых доступных примерах», — сказала член регионального штаба «Молодой Гвардии Единой России» Кристина Андреева.

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