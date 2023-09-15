Подмосковье 15 сентября 2023, 13:04 Около 7 тысяч рабочих мест появится в новом индустриальном парке в Подольске Фотограф Георгий Нигматулин

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Новый индустриальный парк построят в Подольске. Первый объект — распределительный центр — начнет работу уже к 2025 году.

«В 68 индустриальных парках Московской области сегодня уже создано более 66 тысяч рабочих мест. 69-й индустриальный парк, который начали строить в Подольске, позволит создать еще порядка семи тысяч рабочих мест для жителей Подмосковья», — рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья — министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

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Инвестиции в проект составят около 12 миллиардов рублей. При этом почти 55% от этой суммы управляющая компания намерена вложить уже в следующем году.

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