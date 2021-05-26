Около 7 тысяч обманутых дольщиков в Подмосковье получили ключи от своих квартир в этом году

В Московской области порядка 7 тысяч обманутых дольщиков уже получили ключи от своих квартир в 2021 году. Об этом рассказал первый заместитель министра жилищной политики региона Иван Синельников.

Всего в Подмосковье насчитывалось более 107 тысяч пострадавших дольщиков, права свыше 72 тысяч уже восстановлены — они получили ключи от квартир или денежные компенсации.

План на этот год — восстановить права более 20 тысяч дольщиков. Это больше 200 многоквартирных домов. Уже на сегодняшний день порядка 7 тысяч дольщиков восстановлены в правах, это 58 многоквартирных домов Иван Синельников первый замминистра жилищной политики Подмосковья

Таким образом, осталось восстановить права порядка 34,5 тысячи пострадавших дольщиков, это около 690 домов.

«Мы планируем, что права 14 тысяч дольщиков будут восстановлены за счет инвесторов, чуть больше 7 тысяч — это те, чьи дома достраиваются, 13,4 тысячи — это Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства», — сказал Синельников.

Ранее стало известно, что в этом году порядка 1,7 тысячи обманутых дольщиков получат компенсации вместо достройки квартир.