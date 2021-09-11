Около 7 тысяч деревьев посадили в ходе акции «Наш лес» в Балашихе

Жители Балашихи приняли участие в акции «Наш лес». В ходе они посадили около семи тысяч саженцев. Поучаствовать в мероприятии у Саввинских прудов приехали председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава городского округа Сергей Юров.

«Смысл этой акции гораздо больше, чем просто посадка саженцев. Это прекрасная возможность собраться с семьёй, друзьями, провести день на свежем воздухе и с пользой для родного города. Это повод ещё раз задуматься о том, что сохранение природы наша общая задача. И, конечно, помощь в работе по восстановлению леса», — отметил Игорь Брынцалов.

Поучаствовать в акции смогли все желающие. Им выдали весь необходимый инвентарь. Кроме того, для участников был подготовлен концерт и полевая кухня.

Благоустройством площадки у Саввинских прудов и Преображенской церкви занялись около двухсот человек — они высадили 100 деревьев. По всей Балашихе за день высадили около семи тысяч деревьев на 65 разных локациях. Приняли участие около 15 тысяч человек.

На территории региона несколько лет бушевала эпидемия короеда-типографа — справиться с ним можно было только с помощью санитарной вырубки. Однако после этого лес нудно было восстановить — поэтому в 2014 году впервые прошла акция «Наш лес» для всех неравнодушных жителей. В тот раз принять участие в ней захотели 100 тысяч человек — к 2019 году их число выросло до 300 тысяч. За эти годы удалось высадить почти 10 миллионов деревьев и кустарников.

Также в Московской области до конца года установят 900 экопунктов для раздельного сбора мусора. 49 таких аппаратов появились в школах региона с начала года. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства ЖКХ Подмосковья.