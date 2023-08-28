Подмосковье 28 августа 2023, 15:14 Около 7 тысяч человек посетили астрономический фестиваль в Черноголовке «Тушите свет — 2023»

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Гастрономический фестиваль «Тушите свет» прошел в Черноголовке 26 и 27 августа. Его посетили около семи тысяч человек.

Как рассказали в министерстве культуры и туризма Подмосковья, на фестивале провели встречу с космонавтами Олегом Блиновым, Александром Калери и Александром Лазуткиным. Они рассказали истории из работы и жизни, а также поделились рекомендациями с подрастающим поколением.

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«Чем больше будет таких фестивалей, которые раскрывают нюансы в профессиях, тем больше это даст возможностей старшеклассникам быстрее ориентироваться в профессиональной деятельности и выбирать те вузы, которые дадут возможность им учиться с удовольствием. Мне очень повезло, что я оказался на этом фестивале», — рассказал Олег Блинов.

Для гостей также организовали выставку старинных телескопов и мастер-классы.

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