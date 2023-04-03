Подмосковье 03 апреля 2023, 12:22 Около 7 миллиардов рулей направят на ремонт дорог в Подмосковье в 2023 году

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Сезон ремонта автодорог начнется в Подмосковье в апреле. В этом году обновят свыше 1,5 тысячи километров покрытия, на это направят 6,9 миллиарда рублей.

Как рассказали в Мособлдуме, программу ремонта сформировали по итогам обследования дорог. При этом учитывалась интенсивность движения и заторов в часы пик, а также расположение социальных объектов.

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«Безусловно, при формировании программы учитывались пожелания наших жителей. В прошлом году на портале «Добродел» граждане могли проголосовать за включение того или иного участка в план ремонта. В бюджете региона предусмотрено 6,9 миллиарда рублей на приведение наших дорог в порядок», - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Также в области реализуют масштабную программу строительства дорожных объектов, на которую выделят свыше 65 миллиардов рублей. Среди них – реконструкция Октябрьского проспекта, которая сэкономит время пути жителей Люберец и Раменского округа, а также строительство участка М-5 «Урал», которая обеспечит быстрый проезд до Москвы.

Также в Подмосковье начнут строить и реконструировать 13 региональных дорог, в том числе новое направление Пятницкого шоссе, которое сделает доступнее путь до социальных объектов Красногорска и Митино.

Сбор предложений по ремонту также стартовал на портале «Добродел». Он продлится до 31 мая.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о запуске МЦД-3 в Химках в августе. Благодаря новому транспортному узлу в окурге пассажиропоток вырастет в два раза и охватит около 70 тысяч человек.

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