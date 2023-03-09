Подмосковье 09 марта 2023, 17:24 Около 67 земельных торгов прошло в Подмосковье за неделю

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Еще 67 земельных торгов состоялось в Подмосковье на минувшей неделе. Об этом сообщили в Комитете по конкурентной политике региона.

В торгах приняли участие 236 человек. В среднем на один лот претендовали 3,5 претендента.

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В ходе аукциона стартовая цена на один из участков выросла в 29 раз. Это земля под строительство в Дмитрове, на который претендовали 17 человек. Годовая аренда на него превысила 29 миллионов рублей.

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Подмосковье стало лидером по земельно-имущественным торгам. Узнать подробнее о лотах моно на портале ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что все округа Подмосковья вышли из красной зоны рейтинга по качеству воды. Последним среди отстающих было Фрязино. Теперь этот муниципалитет тоже повысил показатели.

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