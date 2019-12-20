Около 650 рабочих мест появится благодаря открытию тепличного комплекса в Луховицах

Строительство тепличного комплекса с инженерными коммуникациями для круглогодичного выращивания овощей завершили в деревне Астапово Луховицкого округа. После ввода объекта в эксплуатацию будет создано почти 650 рабочих мест, сообщила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

«В Министерстве жилищной политики выдано разрешение на ввод в эксплуатацию тепличного комплекса в Луховицах. Благодаря вводу объекта в эксплуатацию будет создано 648 рабочих мест», − отметила министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова. В помещении круглый год будут выращиваться овощи. Эффективную логистику будет обеспечивать самый современный в тепличной индустрии логистический центр. Проект находился на сопровождении Центра содействия строительству при правительстве Московской области. Объем инвестиций в проект составил 9 млрд рублей, застройщиком выступило ООО «Луховицкие овощи».