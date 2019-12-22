Около 6,5 тысячи человек проголосовали на выборах в Ленинском городском округе

В Ленинском городском округе проходят выборы в местный совет депутатов. К 12 часам уже проголосовали около 6,5 тысячи человек.

«На 12:00 явка составила 5,88%, что составляет порядка 6,5 тысячи жителей городского округа. По сравнению с другими муниципалитетами, явка достаточно хорошая для такого времени», — заявил Илья Березкин, председатель Избирательной комиссии Московской области.

Это последняя кампания в этом году в Подмосковье. Проведение выборов потребовалось после преобразования Ленинского района в городской округ.

Источник фото: телеканал «360»

Избирательная кампания проходила достаточно активно. Были и судебные разбирательства, и снятие кандидатов. В итоге ко дню выборов конкуренция не уменьшилась. На одно место претендует семь человек.

Жители активно голосуют на участке. В избирательной комиссии Московской области отмечают, что это один из самых активных муниципалитетов.

Источник фото: телеканал «360»

«Для такого времени года, для такой даты, я считаю, достаточно активная идет явка у избирателей. Сравнивая с предыдущими выборными кампаниями, она даже выше, чем раньше была», — сказала Вера Варкина, член избирательной комиссии Ленинского городского округа.

На выборах применяется новая система контроля. На каждом участке присутствует член Мособлизбиркома, который через специальное приложение передает всю оперативную информацию о ходе голосования, явке, жалобах и нарушениях.

Источник фото: телеканал «360»

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«В этот раз мы подошли беспрецедентно при подготовке к выборам. На каждом избирательном участке, их всего 63, от Мособлизбиркома присутствует сотрудник, который ведет наблюдение сам, у него есть мобильное приложение, он всегда может связаться кнопкой SOS с нами или сотрудниками полиции», — отметил Илья Березкин.

Предварительные итоги голосования будут известны в понедельник. Совет депутатов Ленинского городского округа будет сформирован в ближайшее время.