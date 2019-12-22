    22 декабря 2019, 13:13

    Около 6,5 тысячи человек проголосовали на выборах в Ленинском городском округе

    Ольга Крылова, Ольга Гавриш

    В Ленинском городском округе проходят выборы в местный совет депутатов. К 12 часам уже проголосовали около 6,5 тысячи человек.
    Около 6,5 тысячи человек проголосовали на выборах в Ленинском городском округе

    «На 12:00 явка составила 5,88%, что составляет порядка 6,5 тысячи жителей городского округа. По сравнению с другими муниципалитетами, явка достаточно хорошая для такого времени», — заявил Илья Березкин, председатель Избирательной комиссии Московской области.

    Это последняя кампания в этом году в Подмосковье. Проведение выборов потребовалось после преобразования Ленинского района в городской округ.

    Около 6,5 тысячи человек проголосовали на выборах в Ленинском городском округе | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Избирательная кампания проходила достаточно активно. Были и судебные разбирательства, и снятие кандидатов. В итоге ко дню выборов конкуренция не уменьшилась. На одно место претендует семь человек.

    Жители активно голосуют на участке. В избирательной комиссии Московской области отмечают, что это один из самых активных муниципалитетов.

    Около 6,5 тысячи человек проголосовали на выборах в Ленинском городском округе | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    «Для такого времени года, для такой даты, я считаю, достаточно активная идет явка у избирателей. Сравнивая с предыдущими выборными кампаниями, она даже выше, чем раньше была», — сказала Вера Варкина, член избирательной комиссии Ленинского городского округа.

    На выборах применяется новая система контроля. На каждом участке присутствует член Мособлизбиркома, который через специальное приложение передает всю оперативную информацию о ходе голосования, явке, жалобах и нарушениях.

    Около 6,5 тысячи человек проголосовали на выборах в Ленинском городском округе | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Выборы в Совет депутатов стартовали в Ленинском городском округе

    Подробнее

    «В этот раз мы подошли беспрецедентно при подготовке к выборам. На каждом избирательном участке, их всего 63, от Мособлизбиркома присутствует сотрудник, который ведет наблюдение сам, у него есть мобильное приложение, он всегда может связаться кнопкой SOS с нами или сотрудниками полиции», — отметил Илья Березкин.

    Предварительные итоги голосования будут известны в понедельник. Совет депутатов Ленинского городского округа будет сформирован в ближайшее время.