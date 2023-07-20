Подмосковье 20 июля 2023, 11:43 Около 600 жительниц Химок прошли обучающие программы в поликлинике «Мама и малыш» Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Специалисты поликлиники «Мама и малыш» в Химках подготовили к родам около 600 женщин за полтора года. Для этого в учреждении разработали обучающую программу для будущих мам.

Женщины на занятиях узнают о правилах ухода за новорожденными и о важности заботы о себе в период беременности и родов. По словам химкинского депутата, председателя городского Союза медсестер Надежды Смирновой, лекции помогают обрести будущей маме уверенность перед родами и выстроить гармоничные отношения в семье после появления ребенка на свет.

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Поликлиника «Мама и малыш» открылась в августе 2021 года. Учреждение объединяет женскую консультацию и кабинет здорового ребенка. Благодаря новейшему оборудованию врачам удается на ранних стадиях выявлять патологии у беременных, чтобы быстрее начинать лечение.

«Строительство, ремонт и обеспечение медицинских организаций — одно из приоритетных направлений в нашем округе. За последние 10 лет в Химках открыли восемь поликлиник и восемь медицинских подразделений. В этом году капитально ремонтируют наш роддом на Ленинском проспекте», — рассказала муниципальный депутат Юлия Мамай.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность командной работы для привлечения врачей в больницы.

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