Подмосковье 07 февраля 2023, 17:11 Около 600 жителей Подмосковья получили выписки из реестров «по кнопке» за 24 часа

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Министерство имущественных отношений Московской области запустило в июле 2022 года электронный сервис, который позволяет получить выписки из государственных и муниципальных реестров имущества на портале «Госуслуги» «по кнопке» за 24 часа. За этот период услугой в новом режиме воспользовались около 600 жителей Подмосковья.

«Такая практика в Московской области внедрена впервые в России, и в настоящее время эту услугу наши граждане получают в самые короткие сроки, в сравнении с другими российскими регионами. Ранее, чтобы получить выписку об имуществе области, надо было ждать семь дней», — сообщила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

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В будущем услугу планируют сделать комплексной, чтобы жители могли получить документы по одному заявлению. Выписки предоставляются на объекты, находящиеся в региональной и муниципальной собственности. После обращения сведения поступают в личный кабинет в течение 24 часов.

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Внимание жителей Московской области обращают на то, что выписка носит информационный характер и не заменяет документ из единого государственного реестра недвижимости.

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