Подмосковье 26 июня 2023, 10:38 Около 600 вакансий представили на ярмарке трудоустройства в Солнечногорске

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Всероссийская ярмарка трудоустройства «„Работа России“. Время возможностей» прошла в Солнечногорске. На мероприятии 34 компании представили 586 вакансий.

Участие в ярмарке вакансия приняли Солнечногорский механический завод, ЗАО «Накал промышленные печи», ООО «Юнирол», комплекс по переработке отходов «Нева», «НПО Экосистема», «НПО Стеклопластик», отель «Истра Холидей», ООО «Иль Мио Мороженко», ООО «Королевская вода» и другие предприятия.

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«Хочу отметить, что среди посетителей ярмарки были и студенты колледжа „Подмосковье“, более 200 человек. Совместно с нашими предприятиями мы внедряем для них дуальное обучение. Уверен, что такая практика поможет молодому поколению найти профессию по душе и успешно реализовать себя в будущем», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

На площадке «Альянс Коворгинг» для жителей Солнечногорска прошли мастер-классы по профессиям и лекции о том, как получить услугу профориентации и переподготовки, составить резюме, подготовиться к собеседованию.

Сегодня в местном центре занятости зарегистрировано 299 человек, ищущих работу.

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