Подмосковье 24 января 2024, 08:50 Около 600 спортсменов приняли участие в лыжных гонках в Подольске Телеканал «360»

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Соревнования «Подольская лыжня» объединили 600 спортсменов из 12 городов Подмосковья. Среди них 200 участников представляли Подольскую школу по лыжным гонкам.

Традиционную лыжную гонку провели в округе в 40-й раз при поддержке администрации округа в память председателя спортивного комплекса «Космос» Нины Федотовой, а также тренеров по лыжному спорту Виктора Сафронова и Александра Ефимова. Маршрут проходил по благоустроенной лыжероллерной трассе в Дубровицком лесу.

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«Люди слышали, что Дубровицкий лес благоустроили. Уверен, что в такую солнечную погоду соревнования у нас пройдут отлично, на высоком уровне и все получат море позитивных эмоций», — сказал председатель комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа Подольск Вячеслав Назаров.

Забеги разделили по возрастным категориям. Открывали соревнования мальчики 2012–2013 года рождения. Только в этой группе почти 80 человек. Среди зрителей за своего сына болела мастер спорта международного класса по лыжным гонкам Наталья Ильина.

Награды подготовили не только для призеров, но также для самых юных и самых взрослых участников. Один из них Александр Зеленов. В свои 73 года мужчина проводит лыжные тренировки каждую субботу.

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