Подмосковье 09 августа 2023, 17:47 Около 600 нарушений в содержании детских площадок устранили в Подмосковье с начала августа ГУСТ МО

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Инспекторы ГУСТ следят за качеством содержания детских площадок в Подмосковье. Так, с начала августа под их контролем в Московской области устранили около 600 нарушений по данному направлению.

«Безопасность превыше всего, поэтому работы по устранению дефектов в содержании детских площадок активно продолжаются. Только за первую неделю августа городские округа закрыли порядка 600 замечаний, внесенных в отраслевую систему СКПДИ нашими инспекторами», — рассказала руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

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По ее словам, полностью с работами справились Серебряные Пруды, Одинцово и Реутов. В Балашихе, Истре и Ступине в порядок привели около 60 объектов. В Управлении отметили, что чаще всего инспекторы делают замечания по повреждению оплетки качелей, несанкционированным надписям на детских площадках, а также замусоренности территорий.

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