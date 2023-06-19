Подмосковье 19 июня 2023, 01:26 Около 600 любителей велоспорта поучаствовали в двухдневной гонке Cyclingrace в Сергиевом Посаде Cyclingrace

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Около 600 человек поучаствовали в велогонке Cyclingrace 2023 в Сергиевом Посаде. Турнир проходил 17 и 18 июня, сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Первый старт состоялся в Краснозаводске.

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«Велосипедисты проехали по холмистой трассе вдоль водоемов города. Максимальная дистанция для участников была до 103 километров с разворотом на 180 градусов», — уточнили в ведомстве.

В первый день среди мужчин первое место занял Петр Ухов, второе — Дмитрий Шеваров, третье — Степан Курьянов. Среди женщин первой к финишу приехала Марина Летаева, вторая — Мария Максимова, третьей — Анастасия Рябочкина.

Во второй день спортсмены боролись за лидерство в групповой гонке. В заезде на 20 километров первым стал Александр Щербаков, вторым — Владимир Логачев, третьим — Вадим Шумейко. Также участников разбили на кластеры А, Б,С, Д. Отдельной категорией считалась дистанция 53 километра. На каждой дистанции были свои победители.

Перед гонками спортсмены получили страховку, стартовый пакет с чипом для отслеживания результата и возможность побороться за ценные призы, а на финише — памятную медаль соревнований. В стартовом городке для велогонщиков организовали раздевалки и пункты питания.

Ранее в ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев уделил особое внимание развитию спортивной инфраструктуры.

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