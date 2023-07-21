Подмосковье 21 июля 2023, 08:58 Около 600 гибких газовых подводок заменили в муниципальных квартирах Лобни с начала года пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Акция по газовой безопасности проходит в муниципальных квартирах Лобни. С начала года специалисты заменили 570 гибких подводок к приборам газоснабжения.

Руководитель подмосковной Госжилинспекции Ольга Федина сообщила, что большая часть замен пришлась на адреса из текущих графиков техобслуживания. Так, за последний месяц во время рейдов газовой безопасности в Лобне заменили 283 подводки. В том числе в квартире на улице Комиссара Агапова, куда ранее специалистам не удавалось попасть.

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При этом 34 гибкие подводки заменили в квартирах дома № 8 на Букинском шоссе, еще 24 — в доме № 14 на улице Крупской и 20 — в доме № 39 на улице Ленина.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить контроль за состоянием дворов.

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