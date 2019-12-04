Около 600 единиц спецтехники обработали подмосковные дороги ночью

Минувшей ночью дорожные службы очистили и обработали более 9,5 тысячи километров дорог регионального и муниципального значений. Об этом сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

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«Прошлой ночью более 580 комбинированных машин очистили и обработали противогололедными материалами 9,5 тысяч километров областных дорог. В настоящее время на региональной сети продолжают работу 108 единиц спецтехники», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Сегодня на территории Московской области температура воздуха местами достигает -4 градусов, в некоторых районах идет снег.

Областной Минтранс напоминает, что в такую погоду водителям необходимо быть внимательными на дорогах: соблюдать скоростной режим, избегать обгонов.