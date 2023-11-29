Подмосковье 29 ноября 2023, 09:46 Около 600 человек прошли курсы военной подготовки в клубе «Ярополк» в Красногорске Телеканал «360»

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Курсы военного дела в спортивно-патриотическом клубе «Ярополк» в Красногорске открылись год назад. За это время подготовку там прошли около 600 человек, а 50 из них после отправились в зону СВО.

Активисты спортивно-патриотического клуба «Ярополк» бесплатно обучают всех желающих военной подготовке. Занятия проходят в зале и в полевых условиях — на стрельбище. Приходят в клуб «Ярополк» не только мужчины, женщины тоже учатся обращаться с оружием.

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«Не важно, какой ты снайпер, какими навыками обладаешь. Самое главное — внутренний стержень. Когда мобилизация произошла, все сюда пришли, им стало спокойнее. Над внутренним стержнем мы тоже работаем», — сказал директор спортивно-патриотического клуба «Ярополк», муниципальный депутат Илья Шадриков.

На базе клуба «Ярополк» появилось движение «Верим в тебя, родной!». Сейчас в нем состоят 150 человек. Это в основном женщины. Они плетут маскировочные сети, делают блиндажные свечи, шьют рубашки, помогают госпиталям, собирают гуманитарную помощь и отвозят ее на передовую. Ближайшая такая поездка состоится в декабре.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с участниками специальной военной операции. Он наградил бойцов подразделения «Барс» из разных уголков региона медалями «За храбрость» II степени.

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